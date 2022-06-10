الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إعتداء إسرائيلي جنوبي دمشق يسفر عن إصابة مدني وأضرار مادية

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

لم يمر 72 ساعهً على اخر عدوان صهيوني، ليتبعه فجرا اعتداءٌ اخر على بعض النقاط جنوبي دمشق، عبر صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مسفرا عن اصابة مدني واضرار ماديه، وفق المصدر العسكري.

العالم - مراسلون

وأكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله منيني:"لاشك ان الذرائع كثيرة ودائما الاسرائيلي يتحجج بذرائع واهية ولكنه مستمر دائما في الاعتداء على سوريا واستهداف ووحدة أراضيها وان هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق الضغط والحصار الكبير على سوريا السياسي والاقتصادي والعسكري ولمحاولة ضرب الاقتصاد السوري ومنافذ الحدود حيث جرى سابقا استهداف ميناء طرطوس وميناء اللاذقية وبالتالي استهداف المطارات يأتي في هذا السياق".

وزارة النقل اعلنت توقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دمشق الدولي ، نتجية توقف عمل بعض التجهيزات الفنية، والتي تسببت بها صواريخ العدوان متعمدة استهداف مهبط المطار المدني ، وفق مصادر اعلامية ومحلية.

تصعيد واضح ينتهجه العدو الاسرائيلي خلال الآونة الأخيرة ضد سورية، بهدف زعزعة استقرار محور المقاومة سيما بعد خلافه مع الجانب الروسي ومتحججا بادعاءاتٍه حول استهداف الوجود الايراني في سورية، وفق مراقبين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سوريا: 'أجنحة الشام' تحول رحلاتها الجوية من مطار دمشق إلى حلب مؤقتا

سوريا.. ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الشرقية والبادية

شاهد.. استشهاد احد مراتب جيش سوريا واصابة آخر لحرس الحدود بدرعا

أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نفط سلطنة عمان يتخطى 119 دولارا

الصين: حادث '6 يناير' تصفه أمريكا بـ'محاولة انقلاب' بينما تعتبره 'مشهدا جميلا' إذا وقع في دول ‏أخرى

شاهد بالصور.. وحدة العمليات الخاصة بشرطة عمان السلطانية الثانية في مسابقة المحارب الدولية

فرق الإطفاء السورية تعمل على إخماد حريق قرب قلعة اثرية بحماة

نائبة عراقية تحذر قانون الامن الغذائي فيه شبهات فساد واضحة

لافروف يعلق على الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في جمهورية دونيتسك