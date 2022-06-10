إعتداء إسرائيلي جنوبي دمشق يسفر عن إصابة مدني وأضرار مادية

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وأكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله منيني:"لاشك ان الذرائع كثيرة ودائما الاسرائيلي يتحجج بذرائع واهية ولكنه مستمر دائما في الاعتداء على سوريا واستهداف ووحدة أراضيها وان هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق الضغط والحصار الكبير على سوريا السياسي والاقتصادي والعسكري ولمحاولة ضرب الاقتصاد السوري ومنافذ الحدود حيث جرى سابقا استهداف ميناء طرطوس وميناء اللاذقية وبالتالي استهداف المطارات يأتي في هذا السياق".

وزارة النقل اعلنت توقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دمشق الدولي ، نتجية توقف عمل بعض التجهيزات الفنية، والتي تسببت بها صواريخ العدوان متعمدة استهداف مهبط المطار المدني ، وفق مصادر اعلامية ومحلية.

تصعيد واضح ينتهجه العدو الاسرائيلي خلال الآونة الأخيرة ضد سورية، بهدف زعزعة استقرار محور المقاومة سيما بعد خلافه مع الجانب الروسي ومتحججا بادعاءاتٍه حول استهداف الوجود الايراني في سورية، وفق مراقبين.

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