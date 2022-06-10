تحليق قاذفتي بي – 52 اميركيتين فوق الخليج الفارسي

العالم _ إيران

ويأتي الاعلان عن هذا الاستعراض الجوي، في سياق الحرب النفسية التي يمارسها الغرب بقيادة اميركية بهدف اظهار أجواء التوتر والأزمة في المنطقة والتنصل عن تحمل مسؤولية ذلك وتحميلها لايران، بالتزامن مع الاستعراض الغربي الفاشل في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي نعتته روسيا بالغباء.

وبالتزامن مع هذه الخطوات الرامية الى القاء اللوم على ايران وممارسة الضغط عليها امام الرأي العام العالمي اثر توقف مفاوضات فيينا، بادرت احدى لجان العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي الى اقرار خطة معادية لايران تحت اسم "وقف الطائرات المسيرة الايرانية".

وتاتي هذه الخطة الجديدة في سياق المحاولات المتكررة للنواب الاميركيين لعرقلة عودة اميركا الى الاتفاق النووي مع ايران كما رحب هؤلاء بالقرار الذي صدر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران.

وتجري هذه المحاولات الاميركية ومنها التحليق الاستعراضي للقاذفات فوق الخليج الفارسي في وقت يدعي فيه هؤلاء باتباع الدبلوماسية تجاه ايران، كما يدعي وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ان قرار مجلس الحكام لا يمت بصلة الى الاتفاق النووي، وقد ادعا المندوب الخاص للادارة الاميركية بشأن ايران روبرت مالي يوم امس الخميس ايضا بان استصدار القرار من مجلس حكام الوكالة لم يكن خطوة مسيسة.