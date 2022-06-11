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حكومة الوحدة الليبية تقرّر تحمّل كامل تكاليف الحج لليبيين هذا العام

حكومة الوحدة الليبية تقرّر تحمّل كامل تكاليف الحج لليبيين هذا العام
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تحمّل كامل مصاريف حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بقيمة 200 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار)، وفقاً لقرارها رقم 467 لسنة 2022 بشأن تخصيص مالي من بند المتفرقات. ويبلغ عدد الحجاج الليبيين لهذا العام نحو 3531 حاجّاً.

العالم- ليبيا

ويأتي قرار الحكومة بعدما أعرب عدد من المواطنين عن عدم قدرتهم المالية على تغطية تكاليف الحج لهذا العام، التي وصلت إلى نحو 6500 دولار للحاج الواحد. وقال أبو القاسم عبد النبي من طرابلس لـ"العربي الجديد" إن التكلفة المالية لا تتناسب مع دخلي الشهري، فهي تناهز راتب عمل لمدة 6 سنوات.

ورأت الطبيبة فاطمة الطربان، أن الدولة يجب أن تتدخل لدعم تكاليف الحج التي باتت لا تتوافر إلا لميسوري الحال.

وقال الشيخ خالد الصغير لـ"العربي الجديد"، إن الإنفاق على الحج أو العمرة ليس واجباً على أية حكومة، بل الواجب عليها النظر في الضرورات ودفع المشقة عن المواطنين.

وقال الباحت الاقتصادي نور الحبارات لـ"العربي الجديد" إن إعلان التكلفة بالدولار الأميركي للحج هذا العام، جاء لإخفاء التداعيات والآثار السيئة والسلبية التي خلفها قرار تخفيض سعر الدينار الذي اتخذه المصرف المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2020م بتخفيض قيمة العملة بنحو 70%.

وأوضح أن قيمة 6500 دولار هي تقريباً القيمة ذاتها التي دفعها المواطنون خلال عام 2019م، والتي راوحت آنذاك بين 7500 إلى 8500 دينار على سعر يقارب 1.4 دينار للدولار.

وكانت تكلفة الحج لليبيين تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي للحاج الواحد، الذي يدفع 5000 دينار ليبي للدولة بموجب صك مصدق، وتدفع الدولة عنه بقية هذه القيمة. ومنذ عام 2020 رفعت ليبيا سعر الصرف الموحد من 1.36 دينار للدولار إلى 4.77 دنانير للدولار.

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