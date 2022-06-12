اجتماع أمني مشترك بين قيادتي الانبار وكربلاء لتأمين طريق قوافل الحجاج

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وقال الدليمي في تصريح لوكالة المعلومة/، إن “اجتماعا امنيا كبيرا ضم قائد القوات البرية ومعاون قيادة العمليات المشتركة وقائد عمليات الانبار وعمليات كربلاء المقدسة لتأمين قوافل الحجاج الذين يسلكون الطريق البري وصولا الى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار”.

وأضاف، أن “الطرق المؤدية الى المنفذ مؤمنة أمام سير قوافل الحجاج بالتزامن مع نشر سيطرات أمنية على طول الطريق السريع الذي يربط العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى وصولا الى مبنى المنفذ”.

وأشار الى أن “منفذ عرعر الحدودي مع السعودية سيستقبل اولى قوافل الحجاج يوم 18 من الشهر الحالي”.