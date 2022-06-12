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اجتماع أمني مشترك بين قيادتي الانبار وكربلاء لتأمين طريق قوافل الحجاج

اجتماع أمني مشترك بين قيادتي الانبار وكربلاء لتأمين طريق قوافل الحجاج
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير ناحية النخيب في محافظة الانبار العراقية صبري الدليمي ، الاحد، عقد اجتماع أمني بين قيادتي عمليات الانبار وكربلاء المقدسة لتأمين قوافل الحجاج وصولا الى منفذ عرعر الحدودي.

العالم - العراق

وقال الدليمي في تصريح لوكالة المعلومة/، إن “اجتماعا امنيا كبيرا ضم قائد القوات البرية ومعاون قيادة العمليات المشتركة وقائد عمليات الانبار وعمليات كربلاء المقدسة لتأمين قوافل الحجاج الذين يسلكون الطريق البري وصولا الى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار”.

وأضاف، أن “الطرق المؤدية الى المنفذ مؤمنة أمام سير قوافل الحجاج بالتزامن مع نشر سيطرات أمنية على طول الطريق السريع الذي يربط العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى وصولا الى مبنى المنفذ”.

وأشار الى أن “منفذ عرعر الحدودي مع السعودية سيستقبل اولى قوافل الحجاج يوم 18 من الشهر الحالي”.

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اجتماع أمني مشترك بين قيادتي الانبار وكربلاء لتأمين طريق قوافل الحجاج

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