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وزير الإدارة المحلية السوري يبحث مع منظمة انترسوس إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة

وزير الإدارة المحلية السوري يبحث مع منظمة انترسوس إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

بحث المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة السوري اليوم مع مدير عام منظمة (انترسوس) موشو كوريتس والوفد المرافق إمكانية التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة تلبي احتياجات السوريين في المناطق الأكثر احتياجاً.

العالم - سوريا

وأوضح الوزير مخلوف أن العمل يتركز حالياً على تشجيع عودة المهجرين الموجودين في الداخل والخارج إلى منازلهم وتهيئة الظروف والبيئة الملائمة لاستقرارهم من خلال تأهيل المنازل والبنى التحتية مع تنفيذ مشاريع تساعدهم على الاستقرار في مناطقهم.

وأعرب الوزير مخلوف عن أمله بمزيد من التعاون مع المنظمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل استمرار معاناتهم نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب وسرقة الاحتلالين الأمريكي والتركي المحاصيل الزراعية والثروات الباطنية للشعب السوري حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

من جانبه عبر مدير عام منظمة (انترسوس) عن رغبته بتوسيع عمل المنظمة من خلال الشراكات مع الجهات الفاعلة ومنها وزارة الإدارة المحلية والبيئة مستعرضاً مجالات عمل المنظمة في سورية والتي تنفذ بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والدعم النفسي والمساعدات الإنسانية وتحسين سبل العيش.

حضر اللقاء المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط مارتن روسلو ورئيس بعثة المنظمة في سورية بيتر كابورسو ومن الجانب السوري معاون الوزير ومديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.

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وزير الإدارة المحلية السوري يبحث مع منظمة انترسوس إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة

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