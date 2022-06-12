وزير الإدارة المحلية السوري يبحث مع منظمة انترسوس إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة

العالم - سوريا

وأوضح الوزير مخلوف أن العمل يتركز حالياً على تشجيع عودة المهجرين الموجودين في الداخل والخارج إلى منازلهم وتهيئة الظروف والبيئة الملائمة لاستقرارهم من خلال تأهيل المنازل والبنى التحتية مع تنفيذ مشاريع تساعدهم على الاستقرار في مناطقهم.

وأعرب الوزير مخلوف عن أمله بمزيد من التعاون مع المنظمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل استمرار معاناتهم نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب وسرقة الاحتلالين الأمريكي والتركي المحاصيل الزراعية والثروات الباطنية للشعب السوري حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

من جانبه عبر مدير عام منظمة (انترسوس) عن رغبته بتوسيع عمل المنظمة من خلال الشراكات مع الجهات الفاعلة ومنها وزارة الإدارة المحلية والبيئة مستعرضاً مجالات عمل المنظمة في سورية والتي تنفذ بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والدعم النفسي والمساعدات الإنسانية وتحسين سبل العيش.

حضر اللقاء المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط مارتن روسلو ورئيس بعثة المنظمة في سورية بيتر كابورسو ومن الجانب السوري معاون الوزير ومديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.