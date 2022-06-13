البحرين... عار التطبيع

العالم - حديث البحرين

وبينما الشعب البحريني حدد ويحدد موقفه في تحمل المسؤولية الوطنية والاسلامية من فلسطين ،وتأكيد زوال الكيان الغاصب عاجلا ام اجلا، ينسلخ النظام في البحرين أكثر فأكثر عن الشعب وعن الكرامة الوطنية، فالنظام الذليل امام الكيان الصهيوني يفرط في كل شيء من دوان يعطيه الكيان شيء.

وقد خاطب اية الله الشيخ "عيسى القاسم "مرة قائلا: "عليكم ان تغسلوا عار التطبيع، ولا توقف حتى يطاح هذا التطبيع الخبيث ويكتسح هذا الوجود الشيطاني".

واستقبل ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء "سلمان بن حمد" في قصر الرفاع مطلع الشهر الجاري مدير عام الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الصهيونية "ألون أوشبيز"، وأكد سلمان خلال الاجتماع مواصلة العمل على تعزيز علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

"ألون أوشبيز" هو مدير عام وزارة الخارجية الصهيونة ويترأس اللجنة التوجيهية الثنائية بين النظام البحريني والكيان الصهيوني من أجل بناء خارطة الطريق لتطوير العلاقات بينهما خطوة خطوة، مع اتخاذ تدابير عملية تؤتي ثمارها لمصلحة الطرفين وفق بيان الخارجية الصهيونية.

والجدير بالذكر أن رئيس وزاء كيان الاحتلال "نفتالي بينيت" خلال زيارته الى البحرين في فبراير شباط الماضي اتفق مع النظام البحريني على خطة ثنائية مدتها عشر سنوات تسمى "استراتيجية السلام الدافئ" المشتركة لتوجيه العلاقات وتمنح الخطة الاولوية للابتكار والأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية، والتجارة، والإستثمار والتعليم.

وفي موازنة ذلك يحاول العدو اختراع المجتمع البحريني باساليب عدة، فقد قالت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: "إن افتاح مطعم لفلسطينيين يحملون جنسية اسرائيلية في البحرين يعد اختراقا لمجتمعنا، وترسيخا لاتفاق التطبيع المرفوض شعبيا".

فيما اشار موقع "البحرين اليوم" نقلا عن مصادر مطلعة، عن توجه النظام في البحرين لابتزاز التجار الشيعة ودفعهم ترغيبا وترهيبا للتطبيع التجاري في مختلف المجالات التجارية والغذائية وقطاع الانشاء والخدمات.

وناقش برنامج "حديث البحرين" هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

نائب امين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين الشيخ عبدالله الصالح

الاعلامي البحريني عباس بوصفوان