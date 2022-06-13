أول تعليق من مسعود بارزاني بعد استقالة الكتلة الصدرية

العالم-العراق

وقال بارزاني في تغريدة على موقع "تويتر": "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد وافق مساء يوم الأحد على استقالات نواب الكتلة الصدرية بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وجاء ذلك بعد قليل من دعوة الصدر لرئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حسن العذاري تقديم استقالات نواب كتلته إلى الحلبوسي.

وقال الصدر في بيان إن على رئيس الكتلة الصدرية "أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".