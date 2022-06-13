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أول تعليق من مسعود بارزاني بعد استقالة الكتلة الصدرية

أول تعليق من مسعود بارزاني بعد استقالة الكتلة الصدرية
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الاثنين، على قرار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في استقالة كتلته النيابية من عضوية مجلس النواب العراقي.

العالم-العراق

وقال بارزاني في تغريدة على موقع "تويتر": "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد وافق مساء يوم الأحد على استقالات نواب الكتلة الصدرية بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وجاء ذلك بعد قليل من دعوة الصدر لرئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حسن العذاري تقديم استقالات نواب كتلته إلى الحلبوسي.

وقال الصدر في بيان إن على رئيس الكتلة الصدرية "أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".

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