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استمرار القوات التركية والفصائل الموالية لها بقصف ريف الحسكة

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

بحجة إقامة منطقة آمنة على الحدود السورية التركية، تستمر القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها المتقطع لكامل الشريط الحدودي مستهدفة القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة الشمالي، ما أسفر عن نزوح أكثر من 200 أسرة حتى الآن بحثاً عن مناطق أكثر أماناً.

العالم - مراسلون

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي انتقلت فيه قسد من التلميح إلى التصريح الرسمي، بنيتها الجدية بالتنسيق مع الجيش السوري لردع هذا العدوان، وهذا ما حصل فعلاً برفع الاعلام السورية على العشرات من نقاط التماس بينهم وبين القوات التركية.

العودة والحوار الجاد مع دمشق يرى فيه الكثير من المراقبون الحل الوحيد والاسعافي قبل البدء بالعدوان التركي على الأراضي السورية، لتجنب تكرار مسلسل عفرين وغيرها من الأراضي السورية المحتلة.

جهود حكومية لاحتواء الأسر النازحة، وتصريحات رسمية تكشف جدية دمشق بمد يد العون لكل السوريين قبل شن عدوان تركي مرتقب، وبهذا تدخل قسد بشكل فعلي داخل مشروع الحل والحوار السوري السوري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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