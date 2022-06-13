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مخطط إسرائيلي لإقامة منتزه استيطاني بين القدس والبحر الميت

مخطط إسرائيلي لإقامة منتزه استيطاني بين القدس والبحر الميت
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الاسرائيلية، عن مخطط استيطاني يهدف لإقامة "حديقة وطنية" على مساحة واسعة بين القدس والبحر الميت، موضحة أن هذه خطة أولية تهدف لتغيير معالم المنطقة وجعلها وجهة للمتنزهين من المستوطنين.

العالم ـ فلسطين

وتبدأ الحديقة الاستيطانية من مستوطنة "كوخاف هشاحر" غربا، وتصل إلى شرقي مستوطنة "غوش عتصيون".

وبحسب المخطط؛ ستضم الحديقة حوالي نصف المساحة المطلة على البحر الميت.

وبحسب الصحيفة، يسعى القائمون على المخطط لتجاوز الإشكاليات السياسية والبدء بممارسات عملية على الأرض عبر تنفيذ اقتحامات يومية للمستوطنين وغيرها من النشاطات.

ويشمل المخطط إنشاء شبكة مطاعم متنقلة ومجمع فندقي في الشمال الميت البحر ومركز معلومات.

وعلى الرغم من أن هذه خطة أولية وفق تعريف القائمين عليها، إلا أنها ليست نظرية، وانتهي بالفعل من الخطة الإستراتيجية، وبدأ العمل من القائمين عليها لإيجاد شركاء في التنفيذ.

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