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3956 شهيدا وجريحا ضحايا القنابل العنقودية منذ بداية العدوان على اليمن

3956 شهيدا وجريحا ضحايا القنابل العنقودية منذ بداية العدوان على اليمن
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة رصد 113 حالة من ضحايا القنابل العنقودية في اليمن منذ بداية الهدنة الإنسانية.

العالم- اليمن

وأوضح العميد صفرة قائلا: "رصدنا 26 حالة من ضحايا الألغام خلال الأيام العشرة الأولى فقط من الشهر الحالي."

وأشار إلى أن هناك ازدياد في أعداد حالات الإصابة بالقنابل العنقودية والألغام مع عودة المواطنين لمساكنهم خلال أيام الهدنة، مؤكدا تسجيل 326 حالة من ضحايا القنابل العنقودية والألغام في محافظة الحديدة منذ بداية العام.

ولفت إلى أن أعداد الضحايا من القنابل العنقودية منذ بداية العدوان بلغت 3956 شهيدا وجريحا منهم 400 طفل و115 امرأة، مبينا أن العدوان يمنع إدخال الأجهزة الكاشفة للألغام إلى صنعاء منذ عام 2018 وفرقنا الميدانية تواجه مخاطر وعراقيل متعددة بسبب ذلك.

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3956 شهيدا وجريحا ضحايا القنابل العنقودية منذ بداية العدوان على اليمن

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