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كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تخطط لإجراء تدريبات تعقب صواريخ كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تخطط لإجراء تدريبات تعقب صواريخ كوريا الشمالية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإجراء تدريبات مشتركة في المياه قبالة هاواي في أغسطس/آب المقبل، لكشف وتعقب الصواريخ الكورية الشمالية، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الثلاثاء.

العالم - أسيا والباسفيك

و وفق "يونهاب" من المقرر أن تجرى تدريبات "باسيفيك دراجون" التي تقام كل عامين، في الفترة من 1 إلى 14 أغسطس حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط التوترات الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ والتكهنات بإمكانية إجراء تجربة نووية في الأسابيع المقبلة، حسب المصدر ذاته.

واتفق وزراء الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، والأمريكي لويد أوستن، والياباني ونوبو كيشي، على إجراء مثل هذه التدريبات الثلاثية بشكل منتظم خلال محادثاتهم على هامش منتدى أمني في سنغافورة عقد يوم السبت.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات بمناسبة مناورات "ريمباك" التي تقودها الولايات المتحدة والمقرر أن تجري في الفترة من 29 يونيو/حزيران الجاري إلى 4 أغسطس، وخلال "ريمباك"، من المقرر أن تنشر الدول الثلاث سفن حربية وأفرادا وأصولا أخرى حسب"يونهاب".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أيضا أن تشارك كندا وأستراليا في نسخة هذا العام من "باسيفيك دراجون".

وبالإضافة إلى تدريبات تعقب الصواريخ، من المتوقع أن تجري سيئول وواشنطن وطوكيو تدريبات فصلية مشتركة على التحذير من الصواريخ في وقت لاحق من هذا العام، على النحو المتفق عليه خلال محادثاتها الوزارية الدفاعية في نهاية الأسبوع.

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