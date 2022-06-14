الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

في اتصال هاتفي:::

تشاووش أوغلو يبحث مع ستولتنبرغ توسعة الناتو

تشاووش أوغلو يبحث مع ستولتنبرغ توسعة الناتو
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، توسعة الحلف.

العالم- تركيا

وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن المباحثات بين الجانبين جرت خلال اتصال هاتفي الثلاثاء.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو في 18 مايو/ أيار الماضي، وهو قرار حفزته الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

والأحد، قال ستولتنبرغ "يجب أن نتصدى للمخاوف الأمنية لجميع الحلفاء، بما في ذلك مخاوف تركيا بشأن تنظيم ’بي كي كي‘ الإرهابي".

وسبق أن أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

روابط ذات صلة

الأمين العام لحلف الناتو: تركيا لها مخاوف مشروعة حول الإرهاب

تركيا تخبر أمريكا بأنها تريد 'خطوات ملموسة' من فنلندا والسويد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أهمية العلاقة الاستراتيجية بين إيران وفنزويلا ودول أمريكا اللاتينية

القطراني: حكومة باشاغا جاءت لتصحيح المسار والوصول بليبيا للانتخابات

تركيا.. إنقاذ 68 مهاجرًا قبالة سواحل إزمير وبالكسير

انفاق القوى النووية يرتفع لأكثر من 82 مليار دولار لتحديث ترساناتها النووية

أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد

هوكشتاين: الرد اللبناني يدفع بالمفاوضات إلى الأمام