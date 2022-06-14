تشاووش أوغلو يبحث مع ستولتنبرغ توسعة الناتو

العالم- تركيا

وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن المباحثات بين الجانبين جرت خلال اتصال هاتفي الثلاثاء.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو في 18 مايو/ أيار الماضي، وهو قرار حفزته الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

والأحد، قال ستولتنبرغ "يجب أن نتصدى للمخاوف الأمنية لجميع الحلفاء، بما في ذلك مخاوف تركيا بشأن تنظيم ’بي كي كي‘ الإرهابي".

وسبق أن أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.