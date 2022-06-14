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البنتاغون: لا نهدف إلى تغيير النظام في روسيا

البنتاغون: لا نهدف إلى تغيير النظام في روسيا
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى "تغيير النظام" في روسيا، لكنها لإلحاق أضرار بها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال خلال مؤتمر مكرس للأمن الومي الأمريكي، يوم الثلاثاء: "هدفنا ليس تغيير النظام في روسيا. والهدف قبل كل شيء هو أن نضمن لأوكرانيا القدرات للدفاع عن نفسها".

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى لإلحاق الأضرار بروسيا، مشيرا إلى أن "العقوبات التي فرضناها ضد روسيا ستؤدي، حسب تقديرات متحفظة، إلى تقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 10% هذا العام".

وأضاف أن "ذلك سيعيد بروسيا إلى 15 سنة للوراء في ما يخص النمو الاقتصادي، والعقوبات بدأت بالتأثير فقط".

وأكد أن تلك الإجراءات "باتت ممكنة بسبب الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

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البنتاغون: لا نهدف إلى تغيير النظام في روسيا

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