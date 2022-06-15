هل ينجح عقيلة صالح باستمالة عسكريي طرابلس لدعم باشاغا؟

العالم - ليبيا

وقال تقرير لـ"أفريكا أنتليجنس"، إن "عقيلة" قاد جولتين مختلفتين للغاية من المحادثات أثناء وجوده في بوزنيقة المغربية من 9 إلى 10 حزيران/ يونيو الجاري، أما الجولة الأولى فقد اجتمع خلالها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بشأن التعديلات الدستورية.

في حين اجتمع خلال جولة ثانية منفصلة، مع قادة المجموعات المسلحة الذين يحافظون على موقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس آمنا، أبرزهم رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، في مسعى منه لإقناع القادة العسكريين في طرابلس بالسماح لبشاغا بدخول العاصمة.

ونقل الموقع الفرنسي عن عقيلة صالح قوله، إنه مستعد لمراجعة تركيبة حكومة باشاغا من أجل تخصيص مناصب معينة لأفراد مقربين من القادة العسكريين، لكن حفتر رفض تقديم أي تنازلات لأي مجموعات من الغرب.

ويرأس "غنيوة" الذي ينحدر من مدينة بنغازي، جهاز دعم الاستقرار المدعوم من رئيس الحكومة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، ويقف خلف صد محاولة باشاغا مؤخرا دخول طرابلس بالقوة.

ويطرح ما كشفه الموقع الفرنسي سؤالا حول مدى استجابة القادة العسكريين في طرابلس لمحاولات عقيلة صالح، وهل تغريهم العروض في التخلي عن دعم الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة الدبيبة؟

ومعلقا على الموضوع، قال الخبير العسكري، عادل عبد الكافي، إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هدفه الأساس تمكين الحكومة التي كلفها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا من دخول العاصمة طرابلس وعمل حكومته منها.

ولفت عبد الكافي في حديث للوكالات إلى أن هذه المساعي تأتي في ظل رفض المكونات العسكرية والسياسية والاجتماعية في طرابلس لحكومة باشاغا.