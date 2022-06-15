دولة القانون تكشف حقيقة طرح نوري المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء

العالم - العراق

وقال الركابي لـ (بغداد اليوم) إنه "لم يتم التداول بأسماء مرشحي رئاسة الوزراء لغاية الآن، والانباء التي يتم تداولها ما هي الا تسريبات غير صحيحة".

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم نوري المالكي كمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء في الاستحقاقات المقبلة، ولاقى طرح اسم نوري المالكي لرئاسة الوزراء ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي لدى العراقيين بين مؤيد ومعارض.

من الجدير بالذكر ان الكتلة الصدرية كانت قد قدمت استقالتها إثر توجيه لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مما دفع بمرشحهم لمنصب رئاسة الوزراء جعفر الصدري للانسحاب من مارثون رئاسة الحكومة المقبلة.