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ضغط أمريكي على الفلسطينيين لعقد قمة فلسطينية إسرائيلية مع وصول بايدن

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

بانتظار بايدن وبايدن هذا في زيارته المنتظرة الى الشرق الاوسط لديه اجنده اخر همها القضية الفلسطينية وامكانية اعادة الامور الى مسار التسوية وان كانت اقدامه ستطأ الاراضي الفلسطينية فانها من باب البروتوكول والمجاملة.

العالم - مراسلون

التسريبات التي وردت من البيت الابيض تقول ان الرجل سيسعى الى اقناع الفلسطينيين والاسرائيليين بقعد قمة مشتركة معه.

وهو الامر الذي اكدت مصادر فلسطينية على رفضه تماما في ظل عدم اعتراف الحكومة الاسرائيلية بحل الدولتين

وكما يرى الفلسطينييون فان اي اجتماع مع الاسرائيليين برعاية امريكية سيعيد الامور الى سيرتها الاولى وستعتبر تل ابيب الاجتماع بمثابة ضوء اخضر لتستمر في مشروعها الاستيطاني في الضفة والقدس .

ومما يراه كثير من المراقبين فان ضغطا قد يقع في الساعات المقبلة على الفلسطينيين للقبول بالقمة لانها قد تمنح ادارة ترامب انجازا وهميا رغم رفض الاسرائيليين ايضا لها.

لكن الضغط الاكبر قد يكون من بعض الدول العربية والتي يتوقع ان تفتح ابوابا جديدة للتطبيع مع الكيان وتحاول ان تتذرع بالفلسطينيين وبقضيتهم كي تمر الى هذا التطبيع .

وكما يبدو فان المشروع الامريكي اليوم يقوم على ضرورة جذب الفلسطينيين الى طاولة تفاوض حتى ولو كان بهدف التسويق لا اكثر .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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