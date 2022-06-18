بايدن: لن أعقد لقاء ثنائيا مع ابن سلمان في السعودية

العالم-الاميركيتان

ولكنه أوضح بالقول: "أنا لست ذاهبا للاجتماع بمحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) بل سأذهب لحضور اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم".



جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي خلال مغادرته إلى ديلاوير، وعند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي قال: "مثلما كنت أتعامل".

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط 2021، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي.

وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في جدة بالسعودية في شهر يوليو/ تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.