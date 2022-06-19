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اكثر من 11 الفا من الحجاج الايرانيين وصلوا الى الديار المقدسة لغاية السبت

اكثر من 11 الفا من الحجاج الايرانيين وصلوا الى الديار المقدسة لغاية السبت
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

وصل اكثر من 11 الفا من الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة لغاية يوم امس السبت، غالبيتهم عن طريق مطار المدينة المنورة والقسم الاخر عن طريق مطار جدة.

العالم - ایران

وقد حضر رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية صادق حسيني في مسجد الشجرة وتحدث عن قرب مع الحجاج الذين يعتزمون التوجه من المدينة المنورة الى مكة المكرمة.

وقال حسيني: لغاية يوم امس وصل اكثر من 11 الفا من الحجاج الى ارض الوحي، غالبيتهم عن طريق مطار المدينة المنورة حيث يقيمون فيها 5 ايام والقسم الاخر عن طريق مطار جدة.

واضاف: ان تفويج الحجاج من المدينة المنورة الى مكة المكرمة بدا يوم امس ويستمر اليوم والايام القادمة بعد الاحرام في ميقات الشجرة لاداء مناسك العمرة.

واوضح بان الكوادر المعنية بالاجراءات التنفيذية قد بذلت جهودا كبيرة رغم ضيق الوقت من اجل توفير المستلزمات المطلوبة للحجاج ومنها السكن والتغذية والنقل.

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