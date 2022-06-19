الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية تفند نبأ توقيع اتفاقية تجارية بين ايران ودونيتسك

الخارجية الايرانية تفند نبأ توقيع اتفاقية تجارية بين ايران ودونيتسك
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

نفى مصدر مطلع في وزارة الخارجية الايرانية الفبركة الإخبارية الساذجة لاذاعة "فردا" حول توقيع اتفاقية تجارية بين إيران ودونيتسك.

العالم - ايران

ونفى هذا المصدر المطلع في وزارة الخارجية الايرانية ، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الفبركة الاخبارية المزيفة لاذاعة "فردا" في أن إيران ودونيتسك قد وقعتا اتفاقية تجارية ، معتبرا ذلك فبركة خبرية تاتي في اطار "الصحافة الصفراء".

وزعمت اذاعة "فردا" المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية في الخبر أن إيران ودونيتسك وقعتا اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية ، وان طهران تعتزم بموجبها تزويد دونيتسك بمواد البناء ومنتجات البستنة ، بما في ذلك الفواكه والخضروات.

روابط ذات صلة

عبداللهيان: كازاخستان تحظى بالاهمية في سياسة ايران الخارجية

عبد اللهيان: إيران ليست لديها اي قيود على تطوير العلاقات مع كرواتيا

عبداللهيان: الكيان الصهيوني يسبب الارهاب والتخريب في المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسة الوزراء الفرنسية تعلق على نتيجة الانتخابات البرلمانية

الخارجية الايرانية تفند نبأ توقيع اتفاقية تجارية بين ايران ودونيتسك

الجيش العراقي يصطاد 'والي الأنبار' ومرافقيه

زيارة الرئيس التركماني لإيران شكلت بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين

كأس العالم 2026 الفيفا يعلن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48

وزير خارجية الاحتلال يزور تركيا الخميس المقبل