الخارجية الايرانية تفند نبأ توقيع اتفاقية تجارية بين ايران ودونيتسك

العالم - ايران

ونفى هذا المصدر المطلع في وزارة الخارجية الايرانية ، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الفبركة الاخبارية المزيفة لاذاعة "فردا" في أن إيران ودونيتسك قد وقعتا اتفاقية تجارية ، معتبرا ذلك فبركة خبرية تاتي في اطار "الصحافة الصفراء".

وزعمت اذاعة "فردا" المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية في الخبر أن إيران ودونيتسك وقعتا اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية ، وان طهران تعتزم بموجبها تزويد دونيتسك بمواد البناء ومنتجات البستنة ، بما في ذلك الفواكه والخضروات.