شاهد.. كاميرا قناة العالم تزور مقبرة البقيع في المدينة المنورة

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وتضم المقبرة مراقد أربعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وشخصيات اسلامية کبيرة.

وفتح أبواب بقيع الغرقد لساعات قليلة بعد صلاة الفجر، صارت الجماهير تتوجه إليها بلهفة، انها أشهر المقابر على مستوى العالم الإسلامي، وتعد المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة منذ عهد النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم.



وتتشرف البقيع باحتضانها لمراقد الأئمة الأربعة المعصومين الإمام الحسن المجتبى، والإمام علي زين العابدين، والإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق عليهم السلام.

لا اثر اليوم عن القبة التي كانت تضمهم وتضم مدفن العباس عم الرسول صل الله عليه وآله وسلم، ثمة احجار قريبة منها لبقايا بيت الأحزان، التي كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها تأتي اليه و تذرف الدموع حزنا على فقد أبيها المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم.



البقيع يجمع النقيض من التاريخ والعراقة والعظمة إلى الحزن والدمع والمظلومية، جنة البقيع الغرقد مأوى قلوب المؤمنين، ويقصدونها عشرات الالاف يوميا لزيارة الائمة المعصومين المدفونين في هذه البقعة المباركة.

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