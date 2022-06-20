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شيخ قبلي بارز في سقطرى يدعو إلى انتفاضة الجوع ضد الإمارات

شيخ قبلي بارز في سقطرى يدعو إلى انتفاضة الجوع ضد الإمارات
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

انعدمت مادة الدقيق ومختلف المواد الغذائية في أسواق أرخبيل جزيرة سقطرى الخاضعة للاحتلال الصهيو إماراتي.

العالم- اليمن

وقال الشيخ سعد الفرجهي أحد الوجاهات الاجتماعية في أرخبيل سقطرى :”إنه يبحث منذُ أسبوع عن توفير كيس دقيق لأبنائه في اسواق الجزيرة دون جدوى، متهما الإمارات والسعودية، بالوقوف خلف المجاعة التي تفتك بأبناء سقطرى، واحداث أزمة غير المسبوقة في انعدام مادتي الدقيق والقمح”، مضيفا أن شبح المجاعة يضرب الجزيرة.

وأكد أن السعودية والإمارات تتفقان على تعطيل الحياة الخدمية، وافشال أي اجتماعات للمكتب التنفيذي بالمحافظة، داعيا إلى انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال الإماراتي السعودي للجزيرة، واستعادة السيادة الوطنية وكرامة الإنسان السقطري الشريف.

وأشار إلى أن مليشيا الامارات افشلت الاجتماع الذي انعقد نهاية مايو الماضي، برئاسة المحافظ رمزي محروس، عبر الانترنت، يهدف إلى وضع خطة واستراتيجية لتوفير المواد الغذائية وتأمين الجزيرة خلال فترة الرياح الموسمية.

وشهدت سقطرى، خلال الساعات الماضية امس الأحد، وقفات احتجاجية غاضبة تطالب برحيل الإمارات من الجزيرة.

الجدير ذكره أن الإمارات فرضت سيطرتها العسكرية على مدينة حديبو عاصمة الجزيرة في يونيو 2020، وطرد سلطات الإصلاح بتواطؤ من القوات السعودية 808 التي انسحبت من محيط المدينة.

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