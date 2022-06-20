روسيا تؤكد مساعيها لمنع تركيا من شن عدوان على سوريا

العالم - سوريا

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوغدانوف قوله في تصريح صحفي اليوم: نواصل اتصالاتنا مع الأتراك ونأمل التوصل إلى اتفاق سياسي ودبلوماسي.

وأشار بوغدانوف إلى أن الأطراف المعنية بالأزمة في سوريا تبحث إمكانية نقل مكان انعقاد اجتماع للجنة مناقشة الدستور من جنيف إلى مكان آخر لافتاً إلى أن المناقشات تتم أولا وقبل كل شيء من قبل الأطراف السورية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أعلن في وقت سابق أن جنيف فقدت مكانتها الحيادية ولا يمكن أن تكون مكاناً لعقد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور.