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العميد شكارجي: أمريكا تدرك انها لو ارتكبت خطأ استراتيجيا فستتلقى صفعات

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

الولايات المتحدة تدرك قبل غيرها انها لو ارتكبت خطأ استراتيجيا فستتلقى صفعات اكبر وأخطر من الماضي تأكيد جاء على متحدث القوات المسلحة الايرانية العميد أبو الفضل شكارجي لافتا إلى أن تحليق القاذفات الاميركية والمقاتلات الاسرائيلية في سماء الخليج الفارسي خطوة استعراضية ليست إلا.

العالم - خاص بالعالم

العميد شكارجي أعتبر إلى أن التحركات الاسرائيلية في المنطقة وبعض دول الخليج الفارسي تدل على عجز كيان الاحتلال مشيرا إلى أن المسؤولين الصهاينة اقروا بسرعة انهيار كيانهم ولذلك عمدوا الى التطبيع مع بعض دول المنطقة.

القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي أكد من جانبه أن إيران لن تسمح للعدو بأن يمس بأمن شعبها لافتا إلى أن العدو يدق طبول الفتنة لاثارة البلبلة وتاجيج مشاعر المواطنين في ايران؛ لكننا نعلن باننا عازمون على خدمة الشعب والتمسك بروح التضحية والتفاني، ولن نسمح للعدو ان يمس امن البلاد.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار في تصريح للعالم إلى مخططات الكيان الصهيوني لزعزعة إستقرار المنطقة محذرا دول المنطقة من هذه المخططات.

مخططات الصهاينة في المنطقة تكشفت من خلال تصريحات وزير حرب الإحتلال بني غانتس الذي قال أن كيانه ينى تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الاوسط” بقيادة أمريكا زاعما أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل على حد قوله.

هذا ويسعى الكيان الإسرائيلي إلى التقرب من دول الخليج الفارسي والإستيلاء على ثرواتها النفطية في ظل أزمة الوقود التي يعاني منها العالم مستغلا الحرب النفسية و حالة الإيرانفوبيا التي يروج لها في المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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