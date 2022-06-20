التلفزة العبرية: هناك ما یشبه الحرب الحقيقية بين ايران والاحتلال!

خاص بالعالم

بعضهم رأى ان جرائم الاغتيال التي نفذها الصهاينة في ايران، ليست في مصلحة الكيان، والرد ستكون عواقبه قاسية، اما المواجهة السيبرالية فانها تكبد الاحتلال اثماناً باهضة.

من جهة اخرى ناقشت التلفزة العبرية تهديدات حزب الله وتعاملت معها بجدية تامة، وبحث في امكانات الاحتلال تحمل تبعات اي حرب مقبلة، ليس عسكرية فحسب، بل قدرات الاحتلال في احتواء هشاشة الجبهة الداخلية.

هذه المواضيع يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي: