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التلفزة العبرية: هناك ما یشبه الحرب الحقيقية بين ايران والاحتلال!

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

انكب اهتمام الخبراء والمحللون الاسرائيليون على الحرب الدائرة بين طهران وتل ابيب. وصوبت المؤسسات الاعلامية العبرية على ملامح وجوانب ومآلات هذه الحرب.

خاص بالعالم

بعضهم رأى ان جرائم الاغتيال التي نفذها الصهاينة في ايران، ليست في مصلحة الكيان، والرد ستكون عواقبه قاسية، اما المواجهة السيبرالية فانها تكبد الاحتلال اثماناً باهضة.

من جهة اخرى ناقشت التلفزة العبرية تهديدات حزب الله وتعاملت معها بجدية تامة، وبحث في امكانات الاحتلال تحمل تبعات اي حرب مقبلة، ليس عسكرية فحسب، بل قدرات الاحتلال في احتواء هشاشة الجبهة الداخلية.

هذه المواضيع يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

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