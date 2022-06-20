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حرب دائرة على جبهات متعددة بين طهران وتل ابيب.. ميدانها الصواريخ الايرانية

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي، ان المسؤولين الصهاينة في المؤسسة الامنية يدركون طبيعة المعركة الدائرة بين ايران وكيان الاحتلال.

خاص بالعالم

وقال حجازي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان الصهاينة يدركون ان هناك حرباً طويلة الامد، وان المسألة ليست مرتبطة بالمواجهة الحالية، وانما بسنين المواجهة المتعددة الاشكال، سواء على المستوى الاستخباراتي وعمليات الاغتيال التي يحاول الاحتلال تنفيذها ورد الفعل من قبل الجانب الايراني الذي يترجم عبر طرق مختلفة.

واوضح حجازي، ان الاحتلال يخوض مواجهة مع ايران في ساحات متعددة، فهو يخوض مواجهة في المشروع النووي الايراني والقدرات الصاروخية للجمهورية الاسلامية لايران، والتي تتمكن دائماً من تجاوز كل محاولات الاحتلال لاعتراضها وتدميرها، اضافة الى المعركة التي يخوضها على الجبهات المختلفة ضد ايران وحلفائها وتعاون ايراني وامداد قوى المقاومة بمختلف السلاح والامكانيات، وبالتالي فان المسألة مرتبطة بصراع متعدد الاوجه.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6233063

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