الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

يمن.. إصابة مدني بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان

يمن.. إصابة مدني بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أصيب يمني جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية لتحالف العدوان الأمريكي السعودي في محافظة حجة.

العالم - اليمن

وأفاد المركز اليمني للتعامل مع الألغام، ليل الاثنين، بإصابة مواطن في منطقة المزرق بقنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية للعدوان.

وكان قد أصيب 3 أطفال من أسرة واحدة نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي بشارع المطار في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

وبلغ إجمالي ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان خلال الأسبوع الأول من يونيو الحالي 21 شخص بينهم (3) شهداء و 18 مصاب.

وكان المركز قد جدد، الأسبوع الفائت، مطالبته بتوفير الأجهزة الكاشفة للألغام لإنقاذ حياة آلاف المدنيين في العديد من المحافظات اليمنية، مؤكداً أنه يتم كل يوم تسجيل ضحايا جدد نتيجة تلك المخلفات.

روابط ذات صلة

اليمن.. تسجيل 134 خرقا للهدنة على خلال 24 ساعة

تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان يدين اغتصاب المرتزقة 6 يمنيات

محتجون يغلقون أهم الموانئ في عدن

قطع كافة الشوارع المؤدية إلى قصر معاشيق في عدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يصدر أول شحنة من الغاز السائل شبه المبرد

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم مفاوضات سد النهضة

يمن.. إصابة مدني بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان

قائد الثورة الاسلامیة: اعداء إيران والإسلام يلجأون اليوم إلى الحرب الناعمة

هل توقع ماكرون هزيمته الانتخابية، وما هو الخطر المحدق بفرنسا؟

العراق يعلن استعداده لتبادل السجناء مع ايران