يمن.. إصابة مدني بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان

العالم - اليمن

وأفاد المركز اليمني للتعامل مع الألغام، ليل الاثنين، بإصابة مواطن في منطقة المزرق بقنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية للعدوان.

وكان قد أصيب 3 أطفال من أسرة واحدة نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي بشارع المطار في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

وبلغ إجمالي ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان خلال الأسبوع الأول من يونيو الحالي 21 شخص بينهم (3) شهداء و 18 مصاب.

وكان المركز قد جدد، الأسبوع الفائت، مطالبته بتوفير الأجهزة الكاشفة للألغام لإنقاذ حياة آلاف المدنيين في العديد من المحافظات اليمنية، مؤكداً أنه يتم كل يوم تسجيل ضحايا جدد نتيجة تلك المخلفات.