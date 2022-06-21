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طهران وباكو تعززان تعاونهما في مجال مكافحة المخدرات

طهران وباكو تعززان تعاونهما في مجال مكافحة المخدرات
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس شرطة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي الإيرانية "العميد مجيد كريمي"، ووزير الداخلية بجمهورية أذربيجان "ولايات آيفازوف"على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات.

العالم- ايران

وقال العميد كريمي خلال لقائه، آيفازوف بعاصمة هذا البلد باکو، إنه تمت خلال اللقاء، مناقشة مخاوف البلدین في عدة قضایا متعلقة بالحدود ومكافحة المخدرات والجمارك بهدف توطید وتطوير التعاون بين البلدين.

وأعرب عن ثقته في تعزیز مستوى التعاون بین البلدین من خلال تقدیم الحلول المناسبة نظرا إلى وجود وجهات النظر المشتركة الموجودة بینهما في مجال مكافحة المخدرات بالمنطقة.

من جانبه أشار وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان إلى العلاقات الطيبة بين البلدين واقترح تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتسهيل تبادل المعلومات في سبيل مكافحة المخدرات.

یذکر أن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد مجيد كريمي، وصل إلى باكو أمس الإثنين لبحث التعاون الثنائي مع جمهوریة أذربيجان في مجال مكافحة المخدرات.

ومن المقرر أن يعقد کریمي خلال الزیارة، اجتماعات مع مسؤولي هذا البلد کما سیزور الحدود المشترکة بین البلدین والمراكز التابعة للجنة الجمارك الحكومية لجمهورية أذربيجان.

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