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سوق رأس المال الإيراني والبنك المركزي اليمني يوقعان مذكرة تفاهم

سوق رأس المال الإيراني والبنك المركزي اليمني يوقعان مذكرة تفاهم
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تم يوم أمس الإثنين توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية والبنك المركزي اليمني لتبادل المعرفة والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطة البورصة.

العالم- ايران

ووقع مذكرة التفاهم هذه رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي ومحافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، في المبنى المركزي للبورصة الإيرانية بغية تأسيس منظمة للبورصة في اليمن.

وأعرب عشقي عن سعادته لإبرام هذه المذكرة، آملا في تطوير العلاقات بين البلدين في مجال إنشاء الأسواق المالية.

من جانبه أعرب محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، في معرض إشارته لخبرات إيران في مجال إنشاء الأسواق المالية، عن أمله في أن يتم من خلال إبرام هذه المذكرة إيجاد مسارات جديدة للمزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن أهم بنود هذه المذكرة توفير البنية التحتية لإنشاء سوق رأس المال اليمني، والذي أعلنت إيران عن استعدادها لتقديم خدمات استشارية وخدمات فنية وبنيوية له.

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سوق رأس المال الإيراني والبنك المركزي اليمني يوقعان مذكرة تفاهم

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