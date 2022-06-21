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طهران والرياض تبحثان إمكانية رفع حصة الزوار الإيرانيين

طهران والرياض تبحثان إمكانية رفع حصة الزوار الإيرانيين
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

إلتقى رئیس منظمة الحج والزیارة الإيرانية صادق حسیني اليوم الثلاثاء، وزیر الحج والعمرة السعودي توفیق بن فوزان الربیعة، وبحث معه في سبل رفع حصة الرعايا الإیرانیین خلال فريضة الحج هذا العام وإزالة العراقيل لاستئناف العمرة المفردة وأمن الحجيج.

العالم- ايران

كما انتقد حسیني زيادة أسعار الخدمات المترتبة على خدمات الحج في الديار المقدسة.

وتطرق حسيني في هذا اللقاء إلى سوء الفهم السياسي بين إيران والسعودية ومحادثات البلدين لحل المشاكل العالقة؛ متطلعاً بأن تتظافر دبلوماسية الحج والدبلوماسية السياسية لتحقيق ذلك.

كما أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أن أكثر من 1.2 مليون زائر إيراني يترقبون دورهم لأداء فريضة الحج؛ داعیا الجانب السعودي بالسماح لزيادة حصة الرعايا الإيرانيين خلال مناسك الحج هذا العام.

وحث حسيني، وزير الحج السعودي أيضا على العمل المشترك بهدف رفع العراقيل من مسار إستناف رحلات العمرة المفردة بالنسبة للزوار الإيرانيين.

وعلى صعيد اخر، انتقد المسؤول الإيراني زيادة أسعار الرسوم المترتبة على خدمات الحج في الديار المقدسة؛ داعيا المسؤولين السعوديين للتعاون من أجل تقليل الضغوط عن الحجاج في هذا الخصوص.

ألى ذلك أكد وزير الحج السعودي أن بلاده تضع أمن الحجاج من كافة الدول على سلم أولوياتها؛ مضيفا أنه في ضوء امتناع بعض البلدان عن إيفاد رعاياها وعدم استخدام حصتها في هذا العام، ستدرس الجهات المعنية في السعودية اقتراح زیادة حصة الزوار الإيرانيين وستوافي بالنتائج عقب توفر الظروف اللازمة.

وفي معرض التدليل على زيادة رسوم الخدمات المتعلقة بالحج، فقد عزا ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

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