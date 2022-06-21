السفير الروسي: بريطانيا ارسلت مذكرة بشأن مرتزقة محتجزين في دونيتسك

العالم ـ روسيا

وقال السفير الروسي في لقاء على قناة "روسيا 24": "أستطيع أن أقول أنه كانت هناك مناشدة من البريطانيين إلينا، لقد أرسلوا مذكرة".

وتابع السفير موضحا طبيعة هذه المذكرة: "لكنها مذكرة تضمن تعبيرات متغطرسة بشكل استثنائي، إنها لا تجعلنا نرغب بالتعاون في هذه القضية".

ووجهت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية نسخة من قرار المحكمة إلى مرتزقة أجانب خضعوا للمحاكمة في وقت سابق وصدر الحكم بحقهم في 9 يونيو/حزيران 2022.

وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.

وفي حال قدموا طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.

وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية هم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.