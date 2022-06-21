الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الروسي: بريطانيا ارسلت مذكرة بشأن مرتزقة محتجزين في دونيتسك

السفير الروسي: بريطانيا ارسلت مذكرة بشأن مرتزقة محتجزين في دونيتسك
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الروسي في بريطانيا، أندرية كيلين، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا أرسلت مذكرة إلى روسيا بشأن الحكم الصادر بحق البريطانيين المرتزقين المحتجزين في جمهورية دونيتسك الشعبية، منوها إلى أن طريقة صياغة هذه المذكرة، تجعل روسيا تبتعد عن محاولة التعاون بشأن هذه القضية.

العالم ـ روسيا

وقال السفير الروسي في لقاء على قناة "روسيا 24": "أستطيع أن أقول أنه كانت هناك مناشدة من البريطانيين إلينا، لقد أرسلوا مذكرة".

وتابع السفير موضحا طبيعة هذه المذكرة: "لكنها مذكرة تضمن تعبيرات متغطرسة بشكل استثنائي، إنها لا تجعلنا نرغب بالتعاون في هذه القضية".

ووجهت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية نسخة من قرار المحكمة إلى مرتزقة أجانب خضعوا للمحاكمة في وقت سابق وصدر الحكم بحقهم في 9 يونيو/حزيران 2022.

وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.

وفي حال قدموا طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.

وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية هم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.

روابط ذات صلة

بيسكوف: القرار بيد المحكمة ولا يمكن استبعاد إعدام الأسرى الأمريكيين

لندن تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح البريطانيين في دونيتسك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمير محمد بن سلمان يصل عمّان الساعة الثامنة بعد تأخير على رحلته

الملك الأردني يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

سورية تحصد 8 جوائز ضمن أعمال مؤتمر للغرفة الفتية الدولية

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني طعنه مستوطن إسرائيلي في سلفيت بالضفة الغربية

بعد اكبر اضراب لعمال السكك الحديدية.. النقابات في بريطانيا تحذر: إضرابات السكك الحديدية قد تمتد إلى قطاعات أخرى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-06-2022