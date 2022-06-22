مادورو: العقوبات على روسيا تؤثر سلباً على الدول النامية

العالم- روسيا

ولفت مادورو، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه "من الضروري إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، والبعض يقارب سلوك أوروبا والولايات المتحدة بالانتحار الاقتصادي".

واعتبر مادورو أن "النخب الأوروبية والأميركية صماء وعمياء، ولا تريد أن ترى الوضع الحقيقي بسبب الغطرسة والشعور بالتفوق والرغبة في الانتقام من روسيا".

وكانت أمريكا والدول الأوروبية فرضت عقوبات اقتصادية جائرة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوکرانيا أواخر شباط الماضي، وأدت تلك العقوبات إلى أضرار في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز والحبوب والمعادن.