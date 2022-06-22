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هنية يلتقي مفتي لبنان ويشيد بمواقفه تجاه القضية الفلسطينية

هنية يلتقي مفتي لبنان ويشيد بمواقفه تجاه القضية الفلسطينية
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، ووفد من قيادة الحركة، اليوم الأربعاء، مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان.

العالم - فلسطين

وأشاد هنية، في بيان، بدور دريان "ومواقفه الأصيلة تجاه القدس والقضية الفلسطينية وأبناء شعب فلسطين في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء".

وهنأ رئيس حماس، بـ"إتمام الاستحقاق الانتخابي النيابي اللبناني، وعبّر عن تضامنه مع لبنان فيما يتعلق بحقوقه في الغاز وثرواته الطبيعية".

واستعرض "تطورات الواقع السياسي والميداني في فلسطين، وخاصة ما يجري في القدس والأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض سياسة التقسيم المكاني والزماني".

وأشار إلى "دور المرابطين وأبناء شعبنا في منع هذه المحاولات"، وقال هنية: "نحن صامدون، ولن نسمح لهم بالسيطرة على الأقصى مطلقاً".

ومن جانبه، أكد مفتي لبنان "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه الثابتة"، وقال: إن "قضية القدس، قضية كل الأمة والعرب والمسلمين، وستبقى فلسطينية عربية".

وأشاد دريان، بانتصارات المقاومة في فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال.

وضم وفد حركة حماس، أعضاء المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وكذلك كلا من، أسامة حمدان، وطاهر النونو، وأحمد عبدالهادي، ممثل الحركة في لبنان.

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