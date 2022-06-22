شاهد.. خطة ايران الاستراتيجية في دعم المواد الغذائية

العالم - من طهران

استضافت قناة العالم الاخبارية خلال برنامج "من طهران" مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية "محمد صادق مفتّح"للحديث حول الاجراءات الاقتصادية الاخيرة للحكومة الايرانية والتخاذ بعض الخطوات الاساسية في هذا الإطار.

اليكم نص المقابلة:

العالم: ماهو تقييكم لاجراءات الحكومة الايرانية الاخيرة برفع اسعار بعض المواد الغذائية مثل زيت الطهي واللحوم والألبان في المقابل خصصت مساعدة مالية تتراوح مابين العشرة والثلاثة عشر دولارا شهريا للعائلات ذات الدخل المحدود؟

مفتح: لو أردنا ایصال بضاعة ما لید المستهلك بثمن رخيص، لأيّ سبب إقتصادي حسب وجهة نظر واضعي البرامج الشاملة في البلاد، أنّ عملیة إنتاج واحدة تتضمّن مئة وحدة بعد وصولها إلی مرحلتها النهائیة، لذا عند منح هذا الفارق في قیمة الإنتاج خلال العملیة الإنتاجیة.

وتبدأ بالإستیراد ومن ثمّ الإنتاج والتوزیع والبیع أو التسویق وفي نهایة المطاف وصول المنتج بید المستهلك، وخلال مسار هذه السلسلة أین یجب علینا منح هذا الفارق في السعر بصورة منطقیة کي یصیب الهدف المرجو؟ فلو قمنا بمنح هذا الفارق في بدایة السلسلة بأسلوب دعم المستورد للبضاعة أو للمواد الخام التي تنتهي بإنتاج تلك البضاعة علی سبیل المثال، مستورد العلف ووضعه تحت تصرّف منتج الدواجن أو اللحوم کلحوم الماشیة أو لحوم الدواجن، أو حتّی الحلیب الناتج عن هذه العملیة الإنتاجیة أو الدواجن أو البیض وغیرها من المنتجات التي یجب أن تصل للمستهلك بسعر أرخص.

ولکن للأسف وسط سلسلة الإنتاج من البدایة إلی النهایة توجد فیها تلفات عدیدة، ناهیك عن نوع الإدارة ونظامها المتّبع في عملیات الإنتاج، أو بدلاً من هذا تأتي وتسمح بأن تستمر عملیة الإنتاج کما هي وفق الأسلوب المتّبع من دون وجود أيّ استفادة غیر قانونیة ومن ثمّ تدفع المنحة خلال الخطوة الأخیرة من عملیة الإنتاج، بکلمات أخری أنّ المستهلك الذي ینوي شراء لحم الدجاج علی سبیل المثال بـ50 ألف تومان یقوم بدفع عشرة آلاف تومان من جیبه بینما یُدفع مبلغ الـ40ألف تومان من المصدر الذي تمّ تحدیده لهذا الغرض.

لهذا، ومن خلال هذا الأسلوب تصبح سلامة العمل أکثر وتنعدم فرص الإستغلال السیّئ من بعض المتربّصین وذوي النوایا السیّئة في هذه السلسلة من العملیات الإنتاجیة، وهنا تزید الثقة بالعملیة الإنتاجیة وأنّ إحتمال إصابتها بالهدف المنشود تصبح أکثر، والسبب أنّ المبرمج لایرید أن یغطّي جمیع المداخیل المالیة العشریة وفقاً للقاعدة بل مدخول مالي عشري واحد أو أکثر فحسب، وهذا للعلم أمر شائع في العالم، حتي في اكثر الاقتصادات لیبرالیة في العالم، کالإقتصاد الأمریکي، أکثر من 40 ملیون مواطن أمریکي وفقاً للإحصائیات الرسمیة یحصلون علی سلّة البضائع المدعومة، بمعنی بضائع بأسعار أرخص من الموجودة في الأسواق.

لذا هذا العمل شائع جدّاً ، فالتغییر التنفیذي الذي تبلور في هذا العمل یتمثّل في أنّنا وبدلاً من تقدیم عملة صعبة بأسعار رخیصة قمنا بمنح المعونات للأسر وکلنا أمل بأنّ هذا الاسلوب سوف یضع تأثیره في هذه السلسلة من العملیات الإنتاجیة بدون أدنی شك، وفي نهایة المطاف یستفید المستهلك النهائي من هذه العملیة.

ویوجد اشکالان هنا إذا ما قمنا بضخ المنح في الخطوة الأولی من عملیة الإنتاج، الأوّل هو أنّه لا یجب علینا تغطیة کلّ المجتمع بهذه المنحة وفقاً للقاعدة، یجب أن تشمل هذه المنحة ستّة أو سبعة مداخیل مالیة عشریة من المجتمع، والثاني هو أنّنا لسنا متأکّدین من أنّ هذه المنحة سوف تمضي بطریقة سلسة في هذه السلسلة، علی هذا الأساس عقدت الحکومة العزم علی إعطاء هذه المنحة في نهایة العملیة الإنتاجیة بدلاً من دفعها في أوّل حلقة من السلسلة، وهذا ما تبلور وأصبح نظاماً في الوقت الحاضر وهذه فلسفة الحكومة في رفع الاسعار وفي المقابل تخصيص مساعدة مالية شهرية للعائلات ذات المدخول المحدود.

العالم: بعد مرور شهر من هذه الإجراءات، برأيكم هل هذه التعديلات الجذرية حققت اهدافها؟

مفتح: من الطبیعي أنّه لم یکد یمضي زمن طویل علی تنفیذ هذه العملیة، بالتأکید لم نصل إلی نسبة المئة بالمئة، وبكل تأكيد اتّخذنا تلك الخطوات بطریقة صحیحة ومدروسة، وإن شاءالله خلال أقل من شهر أو شهرین أنّ السواد الأعظم من المجموعة التي هي هدفنا والمنضویة تحت هذا الدعم استطاعت الحصول علی ماتحتاج من البضائع المختلفة بأسعار جیّدة کما تمکّنت من إدارة مصاریف حیاتها علی أحسن وجه، ووفقاً لهذا وخلال الشهور الأولی وبدلاً من أن تحصل هذه المجموعات علی بضائع رخیصة تمّ دفع مبلغ فارق ارتفاع الاسعار لها، ولکن في نهایة المطاف لایزال هدفنا یتمثّل في وصول البضائع بيد المستهلك بثمن ارخص مما موجودة في الأسواق.

العالم: أحد الاهداف من هذه الخطة حسب ما تفضلتم بان لا تعطي الحكومة العملة الصعبة بسعر تفضيلي للمستوردين، حتى لا تحصل بعض المخالفات، بعد تنفيذ هذه الخطة.. هل مازال تخصيص العملة الصعبة بسعر تفضيلي حسب الخطة الحكومية الجديدة؟

مفتح: کلا، لایوجد بعد الآن في نظامنا المصرفي عملة صعبة تحت مسمّی "4200 تومان" أو العملة الصعبة التفضیلیة لا توجد علی الإطلاق، فقط الخبز والدواء مستثنیان من هذا الأمر، والسبب هو الآلیة الخاصّة لهاتین المادتین.

فبالنسبة للخبز وأنا في خدمتکم حالیاً فقد تمّ إنشاء البُنیة التحتیة له في ثمان محافظات، وسوف نقوم بهذا العمل بالنسبة للخبز في المستقبل القریب، ولکن بسبب عدم جهوزیة البنیة التحتیة لهذا السبب تمّ إستثناء الخبز والدواء من السیاسة الجدیدة الخاصّة بتقدیم الدعم، أمّا في بقیّة البضائع تمّ تطبیق هذه السیاسة، لهذا فنحن لا نقدّم العملة الصعبة التفضیلیة لمستوردي المواد الخام، أمّا الخبز فلأنّ القمح هو مادّته الخام والدواء الذي إمّا أن تکون مادّته الخام معلبة أو علی شکل دواء فیتمّ تخصیص العملة الصعبة التفضیلیة لهما.

وفي المستقبل القریب ان شاء الله فأنّ هذا الاسلوب الجدید سف یُطبّق علیه، أمّا بالنسبة للدواء فأنّ الأصدقاء في وزارة الصحّة جاهزون لوضع البرامج کي یدفعوا من خلال نظام التأمین الإجتماعي، بمعنی أنّ تدفع المجموعات المحدّدة من قبلنا بنفس الأسعار التي کانوا ولایزالوا یدفعونها بینما یقوم نظام التأمین الاجتماعي بدفع الفارق في سعر الأدویة.

العالم: هل توقيت اتخاذ هذه الاجراءات الاقتصادية، له علاقة بالأزمة الاوكرانية؟

مفتح: ليست هناك صلة، نحن الآن في سنة 1401 الایرانیة، أي سنة 2022 میلادیة، للعلم فقد تمّت الموافقة علی مشروع میزانیة البلاد سنة 2021 أو 1400 هجري شمسي، أي قبل سنة وستّة أشهر، بمعنی أنّ مراحل مناقشة مشروع المیزانیة إنطلقت قبل سنتین، وعلی وجه التحدید في آذار/ مارس 2020، کان هذا الموضوع متوقّعاً وتمّت الموافقة علیه، والآن وبسبب أنّ الحکومة الـ12 کانت تعیش الشهور الستّة الأخیرة من عمرها، فقد کانت تشعر أنّها لیست في وضع تستطیع تنفیذ هذه السیاسة ووضعها موضع التنفیذ، ولربّما تغییر الحکومة الحالیة إلی حکومة جدیدة یُحتمل أن یحدث نوع من الإرباك في عملیة تطبیق السیاسة الجدیدة، ولهذا حصلت الحکومة السابقة علی الترخیص اللازم، کلّ هذا حدث قبل عام ونصف العام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوکرانیا، وقد تمّ تعلیق هذا القانون لمدّة ستّة أشهر، وبعد أن تسلّمت الحکومة الثالثة عشرة مقالید الأمور تمّ التمدید لهذا القانون حتّی نهایة العام.

ما کان قد تمّ الإتّفاق علیه سنة 2021 أُعید مرّة أخری، ما أودّ قوله هنا هو أنّ ما تمّ الإتّفاق علیه حصل قبل إندلاع الحرب الأوکرانیة بسنة ونصف السنة، لهذا فلا توجد صلة بذاك الموضوع، وبالتالي تم إنجاز هذا العمل، کلا فقد کان الموضوع نتیجة لمصلحة وبرنامج طُبّق علی مستوی البلاد من أجل مصلحة شعبنا وبلدنا وبعیداً عن المواضیع الجانبیة، کان لابدّ لهذا الموضوع أن یُنفّذ لأنّه کان موضوعاً إقتصادیاً مهمّاً یجب وضعه موضع التنفیذ.

العالم: كيف تصفون مخزون ايران من السلع الضروية، مثل القمح والزيت و...؟

مفتح: سوق هذه البضائع ماهي إلا سوق هادئة بشکل کامل، حیث أنّنا في بدایة الوصول إلی تغییر في الأسعار، فأنّ هذا التغییر في الأسعار یتبلور في وقت لم یُعلن عنه، فحینما یستیقظ الناس من النوم صباحاً یلاحظون حدوث أمر ما، أو أنّ هذا الأمر یُعلن عنه قبل سنة ونصف السنة، نتیجة لحدوث هذا الأمر تسارع الأسر إلی تخزین بعض المواد الضروریة، وهذا أمر طبیعي أن تتوجّه الأسر إلی الأسواق للحصول علی ماتریده بأسعار أرخص نسبیاً لحیاتهم الیومیة.

ویؤدّي هذا الأمر بشکل طبیعي إلی التخزین العائلي، لذا بعد مرور عدّة أشهر علی تبلور هذا التغییر في الأسعار، یقل ذهاب المستهلکین إلی الأسواق وتبدأ الأسر بإستهلاك ما خزّنته من مواد طوال هذه الفترة، لهذا فأنّ الأسواق سوف تنعم بالهدوء أکثر من الظروف العادیة، وکذلك بسبب قلة الطلب التي تسود الأسواق في هذه الفترة، وعلی هذا فأنّه خلال الشهور الخمسة أو الستّة الأولی فأنّ میزان طلب الأسواق یکون أقلّ من المیزان المعتاد الذي یجب أن یکون، وهذا الأمر یؤدّي إلی حصول الأسواق علی الإستقرار بسرعة، ومن جانب آخر فقد تمّ الإعلان مراراً وتکراراً بأنّ الحکومة ومن أجل تنفیذ وتطبیق مثل هذا العمل الضخم من الطبیعي أن یکون لدیها مخزون إستراتیجي کبیر جداً والذي یزداد إلی ضعفین تقریباً بهدف التعامل مع تقلبات الأسواق وإبداء رد فعل سریع تّجاهها.

بدأ برنامجنا منذ عام 2021 ، أي قبل سنة ونصف السنة، ومنذ ذاك الحین قمنا بعملیة تخزین ممتازة لجمیع المواد الأساسیة ولیس عدد من المواد فحسب والتي ذکرتموها قبل قلیل، علی سبیل المثال من العلف والقمح والأرز وأنواع الزیوت إلی جانب المواد غیر قابلة للأکل لکنّها تُعتبر من المواد الخام للمصانع کالأنسجة مثلاً وغیرها من المواد، نحن دخلنا هذا المعترك بمخزون استراتیجي جیّد یُعتمد علیه وقد بدأنا بتنفیذ هذه السیاسة من خلال هذا المخزون الإستراتیجي.

العالم: ماهي خطة حكومة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي فيما يتعلق بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع روسيا والعراق وسوريا وباقي دول الجوار والمنطقة؟

مفتح: فیما یخصّ أولویات سیاساتنا الخارجیة والتي أعلن عنها السیّد رئیسي في برنامج حملته الإنتخابیة، تطویر علاقاتنا الخارجیة والأولویة هنا للدول المجاورة لایران، وتطویر التجارة الخارجیة بصفتها من المحاور التي تعمل علی إزدهار الإنتاج وإزدهار الإقتصاد وعلی الأخصّ مواجهة الحظر الإقتصادي والحرب الإقتصادیة التي شنّها علینا العدو، وأفضل طریق لهزیمة هذا البرنامج یتمّ من خلال تطویر العلاقات التجاریة.

ومن أولی الخطوات التي تمّ إتّخاذها في الحکومة الـ13 المشروع الذي تقدّمت به وزارة الصناعة والتجارة ووافق علیه مجلس الوزراء والذي أدّی إلی تصحیح العلاقات الخارجیة ووضعها علی المسار الصحیح. کما تمّ تخصیص تسهیلات کثیرة للمصدّرین، ومن خلال هذه الأولویات التي أوضحتها لکم تستطیعون أن تلاحظوا وبشفافیة نمواً یربو علی نسبة 40% من الصادرات غیر النفطیة إلی مختلف أنحاء العالم.

کما أنّه وبعد أن تسلّمت الحکومة الجدیدة زمام الأمور ازدادت الزیارات واللقاءات الدبلوماسیة والسیاسیة والإقتصادیة علی مستوی المسؤولین الکبار في البلاد، سواء السیّد رئیس الجمهوریة بنفسه أم الوزراء المحترمین بهدف فتح المسارات من أجل تسهیل عملیات الاستیراد والتصدیر والعلاقات التجاریة. والآن لو ألقیتم نظرة علی التقاریر الخاصّة بالإحصائیات الرسمیة خلال الأشهر الأولی من عمر الحکومة الحالیة لوجدتم نموّاً بنسبة 40% في المعاملات التجاریة مع دول العالم.

والمحور الإقتصادي هو أحد المحاور الأساسیة للحکومة الـ13، وکما أسلفتُ لکم فأنّ أولویاتنا تتمحور حول الدول المجاورة لایران کمرحلة أولی، ومن ثمّ تطویر العلاقات مع بقیّة دول العالم ، وهذا العمل علی رأس جدول أعمالنا وأولویاتنا، والحمدلله حصلنا علی نتائج جیّدة خلال هذه الفترة الزمنیة القصیرة.

العالم: وبالنسبة للعراق وسوريا؟

مفتح: قمنا بإقامة معرضین متخصّصین في هذین البلدین خلال الأشهر القلیلة الماضیة، کما أنّ وزیر الصناعة والتجارة قام بزیارة إلی سوریة خلال الاسبوع الماضي، إضافة إلی أنّنا استقبلنا وفداً تجاریاً وإقتصادیاً رفیعاً من سوریة، هذه البرامج بدأت تطبّق بشکل کامل، للعلم فأنّ العراق وسوریة لهما الأولویة في عملیاتنا التصدیریة والتطویر التجاري.

العالم: قبل فترة قام وفد نيجيري بزيارة ايران، ما هو هدف هذا الوفد النيجيري، كيف تقيمون هذه الزيارة من الجانب الاقتصادي؟

مفتح: کان وفداً سیاسیاً – إقتصادیاً، وعلی هذا الصعید عقدنا عدّة إجتماعات وحوارات من خلال غرفتي التجارة في البلدین، عملنا علی إقامة هاتین الغرفتین في البلدین بصفتهما من البُنی التحتیة التي یمکنها المساهمة في تطویر العلاقات التجاریة، ونحن نأمل بإقامة غرفة تجاریة مشترکة، ومن الأسواق التي نتصوّر أنّها تستطیع إستیعاب وتوزیع البضائع الایرانیة هي هذه السوق النیجیریة، نأمل بحول من الله وقوّته أن تُعدّ البُنی التحتیة إعداداً جیّداً کي نصل إلی الهدف المرجو.

العالم: إحدى الاهداف التي كانت تسعى لها ايران، خاصة في ظل اجراءات الحظر الأميركية، هو موضوع مغايضة النفط مع سلع ومواد ضرورية تحتاج لها ايران، في هذا المجال الى أي مدى نجحت ايران في هذا الموضوع؟

مفتح: أری أن طریقة إنفاق هذه العملات الصعبة لأنّنا من ضمن الجهات التي تستفید من العملات الصعبة في عملیة توفیر المواد والبضائع الضروریة للبلاد، حتّی اللحظة لم نشعر بأيّ نقص في الحصول علی العملة الأجنبیة، یمکنکم أن تلاحظوا في الشوارع والأسواق وجود بضائع تبدو غیر ضروریة کثیراً تمکنا من تزوید البلاد بها من خلال تجّارنا الذین قاموا باستیرادها، خذ مثلاً أنواع الأدوات المنزلیة والهواتف الجوّالة وغیرها موجودة في أسواق البلاد.

وأری أنّ تجارنا کانوا یواجهون مضایقات ومتاعب مختلفة بسبب الحظر الإقتصادي، ولکن لله الحمد فأنّ المواد والبضائع غیر الضروریة استطعنا أن نجلبها ولیس هناك أيّ نقص في الأسواق بحیث أنّ أانواع الحظر الإقتصادي المفروضة علی شعبنا وبلدنا ماهي إلا نوع من المزاح وضربة إلی کرامة وسمعة الدول التي أدمنت علی أنواع الحظر الإقتصادي بالرغم من أنّ مسؤولیها قد أدرکوا في نهایة الأمر من خلال محللیهم أنّ الحظر الإقتصادي علی الجمهوریة الإسلامیة في ایران کان غیر مجد لکنّ هذه الدول وللأسف أدمنت علی فرض أنواع الحظر الإقتصادي، وبإمکانکم مشاهدة نتائج هذا الحظر الإقتصادي والقیود والموانع المختلفة في الشوارع والأسواق من خلال البضائع الکثیرة التي تملأها.

العالم: اذا لم تصل محادثات فيينا الى نتيجة وبالتالي عدم احياء الاتفاق النووي، هل ستواجه ايران مشاكل في تأمين البضائع والسلع الرئيسية، والضرورية؟

مفتح: بالنسبة للرئيس الإيراني، سواء خلال حملاته الإنتخابیة ومن ثمّ بعد أدائه القسم کرئیس للجمهوریة، قد أعلن مراراً وتکراراً أنّ افتراضنا هو إستمرار أنواع الحظر الإقتصادي المفروضة علی بلادنا وشعبنا، إذاً فأنّ افتراضنا لوضع برنامج إقتصادي أو خطّة إقتصادیة یتمحور حول إحتمال عدم رفع أو إلغاء الحظر الإقتصادي ضدّ بلادنا، نحن لسنا شغوفین بإستمراریة أنواع الحظر الإقتصادي ضد شعبنا، ولکن برامجنا وخططنا الإقتصادیة ستکون بناء علی إحتمال إستمرار أنواع الحظر الإقتصادي، علی هذا الأساس إذا ماتمّ رفع الحظر الإقتصادي عن بلادنا فأهلاً وسهلاً وسوف تکون لدینا فسحة في إقتصادنا، أمّا إذا ما استمرّ الحظر الإقتصادي فلن یطرأ أيّ تعدیل علی خططنا وبرامجنا الإقتصادیة والسبب أنّ افتراضنا سیکون إستمرار الحظر الإقتصادي بأنواعه.

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