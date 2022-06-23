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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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رئيسة البرلمان الأوروبي : الاتحاد الأوروبي يشهد يوما تاريخيا بالتصويت على منح أوكرانيا صفة مرشح لعضويته
البرلمان الأوروبي يعلن الموافقة على منح أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا صفة مرشح محتمل في الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية التركي: بدأنا العمل بشأن رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السفراء
الرئاسة اللبنانية ستصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة
مصادر لبنانية : 54 نائباً يسمون الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة بعد نهاية الاستشارات النيابية
أمير عبداللهيان:اقتربنا من التوصل لاتفاق لكن الأمريكيين قالوا إنه يجب إضافة عبارة أن من يحذف من قائمة الحظر قد يعاد إليها لأسباب أخرى غير نووية
6 قتلى بتحطم مروحية اميركية على طريق في ولاية ويست فرجينيا
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: تركيا و"إسرائيل" بدأتا العمل على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء
رويترز: نجيب ميقاتي حصل على دعم ما لا يقل عن 50 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان اللبناني خلال الاستشارات التي أجراها الرئيس ميشال عون
الرئيس الصيني يوجه دعوة رسمية الى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي للمشاركة والفاء كلمة في قمة مجموعة بريكس ودول بريكس بلس
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-06-2022
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الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.