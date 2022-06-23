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يوم غضب وطني للقضاة التونسيين ضد رئيس الجمهورية

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

يوم غضب وطني للقضاة في تونس في إطار التصعيد ضد الرئيس قيس سعيد لدفعه نحو التراجع عن إعفاء 57 قاضيا. 

العالم - مراسلون

القضاة التونسيون نظموا تجمعا احتجاجيا داخل المحكمة الابتدائية تزامنا مع دخول ثلاثة من القضاة المعزولين اضرابا عن الطعام

وقال رضا بوليمة عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين:"المحاكم منذ 3 اسابيع هي في شلل تام ونحن اضطررنا لتعليق العمل باعتبارنا قد تسلطت علينا مظلمة كبرى ونريد التفاوض وايادينا مفتوحة".

الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء التي تتكون من خمسة أحزاب بينها التيار الديمقراطي و الحزب الجمهوري وحزب العمال نفذت بدورها وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزيون الرسمي ضد ما تعتبره اقصاء المعارضين من منابر الإعلام العمومي خدمة لمصالح السلطة

في انتظار صدور الوثيقة الرسمية لمشروع الدستور الجديد قدم الاتحاد العام التونسي للشغل رؤيته للاصلاحات السياسية في اتجاه تقييد السلطة التقديرية لرئيس الدولة وفصل الصلاحيات بينه وبين رئيس الحكومة

امين عام اتحاد الشغل شدد على أنه ليس من حق الحكومة الحالية ان تقرر مستقبل البلاد للسنوات القادمة

وقال نور الدين الطبوبي امين عام اتحاد الشغل:"حكومة معينة بمرسوم خارج أطر المؤسسات المنتخبة ليس من حقها أن ترسم مستقبل الشعب والبلاد لأربعين عامًا بمراسيم تفكك الاقتصاد والدولة، نريد نظامًا مدنيًّا جمهوريًّا يكون فيه فضاء مفتوح للجميع ".

تتشعب الأوضاع في تونس مع انعدام الحوار بين اطراف الازمة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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