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'فيفا' يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26

'فيفا' يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26 في مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما أعلن، الخميس.

العالم ـ رياضة

كما أعلن “ فيفا” زيادة عدد القوائم المبدئية للمنتخبات لـ 55 لاعبًا بدلًا من 35 لاعبًا، على أن يتم اختيار القائمة النهائية لكل منتخب بموعد أقصاه يوم 13 نوفمبر المقبل.

وأضاف “ فيفا” في بيانه، أن كل منتخب سيكون مسموحًا له باصطحاب 26 فردًا على مقاعد البدلاء في كل مباراة بواقع 15 لاعبًا و11 مسئولًا على أن يكون منهم طبيب المنتخب بشكل إلزامي.

كما تم التأكيد على إقامة الكونجرس الـ 73 لـ “ فيفا” في العاصمة الرواندية كيجالي، وهو الكونجرس الذي ستتم خلاله عملية الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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