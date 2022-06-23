'فيفا' يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26

العالم ـ رياضة

كما أعلن “ فيفا” زيادة عدد القوائم المبدئية للمنتخبات لـ 55 لاعبًا بدلًا من 35 لاعبًا، على أن يتم اختيار القائمة النهائية لكل منتخب بموعد أقصاه يوم 13 نوفمبر المقبل.

وأضاف “ فيفا” في بيانه، أن كل منتخب سيكون مسموحًا له باصطحاب 26 فردًا على مقاعد البدلاء في كل مباراة بواقع 15 لاعبًا و11 مسئولًا على أن يكون منهم طبيب المنتخب بشكل إلزامي.

كما تم التأكيد على إقامة الكونجرس الـ 73 لـ “ فيفا” في العاصمة الرواندية كيجالي، وهو الكونجرس الذي ستتم خلاله عملية الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم.