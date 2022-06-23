محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الايراني ونظيره العماني

العالم - إیران

وتباحث امير عبداللهيان والبوسعيدي خلال الاتصال الهاتفي الذي اجري مساء اليوم الخميس بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال على جهود إيران وسلطنة عمان لتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين ، وشدد على ضرورة متابعة وتنفيذ مختلف الأبعاد والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس آية الله رئيسي إلى عمان.

ووصف امير عبداللهيان دور عمان في التطورات الاقليمية بالمهم، وأشاد بجهودها في إرساء السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة ، بما في ذلك جهودها في قضية اليمن.

وقال "نحن نؤكد على الحوار والتعاون الإقليمي ، وشعوب المنطقة هي التي يجب أن تتخذ القرار حول مستقبل المنطقة".

من جانبه أشاد وزير الخارجية العماني بنهج الحكومة الجديدة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات مع دول المنطقة وقال: "عمان جادة في متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية الى مسقط".

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر الاوضاع المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر في فيينا.