هل هناك مخاوف من اطالة الحرب الاوكرانية بعد دخول الناتو فيها؟

العالم – ما رأيكم

ويضيف الباحثون السياسيون ان استراتيجية بوتين هي السيطرة على كل الساحل والوصول الى ترانسنيستريا وجعل ما تبقى من اوكرانيا منطقة حبيسة.

ويؤكد الباحثون ان امريكا والحلف الاطلسي يحاولان توريط روسيا في حرب استنزاف طويلة لكن اوروبا وامريكا هم الخاسرين الاكبر الذي تورط في هذه الحرب.

ويشير الباحثون الى انه خلال 100 يوم حصلت روسيا على ما يساوي 110 مليار يورو نتيجة فرق عملات وارباح الغاز والبترول الذي ترسله الى اوروبا بينما اوروبا تكبدت حتى الان 400 مليار يورو.

ويشدد الباحثون على ان اطالة الحرب تبين ان الرئيس الروسي راهن منذ البدء على من يصرخ اولا نتيجة الحصار وواضح ان اوروبا هي من صرخت اولا وهذا يضع العالم امام كارثة وان لم يتداركها العالم باعادة العلاقات مع روسيا فنحن امام ازمة مجاعة عالمية وازمة طاقة عالمية غير مسبوقة.

من جهة اخرى، يقول باحثون وخبراء بالشؤون الروسية ان القرار الذي اتخذ من قبل حلف الناتو لا يعني بالضرورة ان اوكرانيا سوف تصبح قريبا عضو في الاتحاد الاوروبي ليتم الاستفادة من المساعدات التي يتم توزيعها على دول الاتحاد الاوروبي.

ويضيف الخبراء ان الانضمام للناتو هي مجرد جائزة ترضية لزيلينسكي وسياساته الداعمة لدول الاتحاد الاوروبي وفقط من اجل الاشارة ان شيئا ما قد حققته هذه الحكومة بالنسبة للشعب الاوكراني.

ويؤكد خبراء بالشؤون الروسية ان حقيقة الامر هو وجود اطماع للاتحاد الاوروبي في اوكرانيا خاصة في الاراضي التي تنتج كميات كبيرة من الحبوب والقمح التي هي سلعة مهمة للغاية للاتحاد الاوروبي.

ويشير الخبراء الى اسراع الاتحاد الاوروبي في ترشيح كل من مولدوفا ايضا لمنتجاتها الزراعية وذلك لان كل هذه المواد هي موارد اساسية وضرورية للامن الغذائي الاوروبي.

كما يوضح اعلاميون وباحثون سياسيون ان كل الاجتماعات الاوروبية على المستوى الثنائي او على مستوى القمم باءت الى فشل زريع لان هناك نوع من النقاش يجري الان في اوروبا لم يحسم بعد حول استمرار الحرب او التوقف عنها ورغم ذلك لا يمكنهم التوقف عنها نسبة للتأثير الامريكي الواضح.

ما رأيكم:

كيف تبدو نتائج الحروب الروسية على اوكرانيا وهي تدخل شهرها الخامس؟

ما الانجازات التي حققتها موسكو في الميدان منذ اطلاق عمليتها في دونباس؟

ماذا يعني استمرار تدفق الاسلحة الغربية لكييف والموافقة على ضمها للاتحاد الاوروبي؟

هل هناك مخاوف من احتمال اطالة الحرب لدخول الناتو فيها حماية لاعضائه؟