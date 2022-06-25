"قسد" تلقي القبض على "متزعم" لداعش بريف دير الزور

العالم - سوريا



وبحسب بيان قسد اليوم الخميس (25 حزيران 2022) فإن "الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية نفذت عملية أمنية جديدة بدعم من التحالف الدولي، بالقرب من بلدة البصيرة في الريف الشرقي لدير الزور".

وأضاف أن العملية "استهدفت متزعماً محلياً لدى تنظيم داعش الإرهابي، كان ينشط في نقل أعضاء الخلايا وبخاصة الانتحاريين منهم، ويعمد لتزويدهم بالأسلحة والمعدات اللازمة لتنفيذ تفجيرات في مناطق من ريفي الحسكة ودير الزور، ومناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا".

وكان المتزعم المطلوب متواجد في منزله بقرية الدامان بالقرب من بلدة البصيرة، فيما عثرت الوحدات الخاصة على مستوع للأسلحة والمتفجرات ومخازن وألبسة عسكرية في داره، وجرت مصادرتها جميعاً، وفقاً للبيان.

ورافقت العملية تحليق لمروحيات التحالف الدولي في أجواء المنطقة، ونفّذت تلك العملية ليل أمس الجمعة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.