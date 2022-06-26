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للمرة الثالثة .. استهداف صاروخي لحقل كورمور الغازي شمال العراق

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

تعرض محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في منطقة كردستان العراق، لهجوم صاروخي، للمرة الثالثة خلال ايام.

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للمرة الثالثة .. استهداف صاروخي لحقل كورمور الغازي شمال العراق

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