واشنطن وبرلين تتفقان على ضرورة تسوية الصراع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية

العالم ـ الأميركيتان

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد: "كان هناك التزام مستمر من قبل كل من الرئيس بايدن والمستشار الألماني شولتس لمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، أعتقد أن كل منا لديه نفس النهج تجاه الحل الدبلوماسي".

من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، لم يناقشا في لقائهما في ألمانيا، اليوم الأحد، مسألة تحديد الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي.

وقال للصحفيين، اليوم الأحد: "لم تتم مناقشة واسعة لهذا الموضوع".

وأضاف: تجري معظم المناقشات التفصيلية حول جميع المسائل عبر قناة "شيرب" في إطار لقاءات مجموعة السبع نفسها".

وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.