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سوريا تشارك بالمنتدى الحضري العالمي الـ11 في بولندا

سوريا تشارك بالمنتدى الحضري العالمي الـ11 في بولندا
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

تشارك سوريا في المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة كاتوفيتسه في بولندا بوفد يترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف وبحضور السفير السوري رضوان لطفي.

العالم - سوريا

وناقش الوزير عبد اللطيف خلال اجتماع على هامش المنتدى مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونه محمد شريف سبل تعزيز التعاون الثنائي ضمن إطار عمل جديد ووفق برنامج محدد زمنياً ولا سيما في مجال الإسكان والتخطيط الحضري والمصالح العقارية مع التأكيد على متابعة وتقييم هذا البرنامج دورياً بما يضمن ترجمته على أرض الواقع.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة دعم الوحدات الإدارية ومشكلات التغير المناخي.

وتستمر فعاليات المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر حتى الـ 30 من حزيران الجاري.

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