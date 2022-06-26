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لوغانسك تؤكد وجود مرتزقة من بولندا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا في ليزيتشانسك

لوغانسك تؤكد وجود مرتزقة من بولندا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا في ليزيتشانسك
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن فيتالي كيسيليف، مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك أن مرتزقة من بولدنا وأكثر من 120 بريطانيا وفرنسيا وأمريكيا موجودون في ليزيتشانسك غرب الجمهورية.

العالم ـ أوروبا

وقال كيسيليف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية إن المرتزقة المحاصرين في ليزيتشانسك يحاولون الفرار عبر مجموعات صغيرة إلى منطقة بافلوغراد.

وأضاف: "هناك مرتزقة بولنديون و37 مرتزقا بريطانيا و21 فرنسيا و64 أمريكيا في ليسيتشانسك، وهذه المعلومات حسب البيانات الأولية لاستخباراتنا والمعلومات التي نتلقاها من السكان المحليين".

وأوضح أن هناك حوالي 12 ألف عنصر من التشكيلات المسلحة الأوكرانية يتموضعون في ليسيتشانسك.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية لا تريد الرد على أسئلة الجانب الروسي حول أنشطة مرتزقتها في أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك عن وجود العديد من موظفي مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفيعي المستوى في ليزيتشانسك غرب الجمهورية، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لاعتقالهم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن السلطات قولها: "بالإضافة إلى العديد من المرتزقة الأجانب في ليسيتشانسك، فهناك العديد من الموظفين رفيعي المستوى في مكتب زيلينسكي".

وأضافت: "حاليا يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنعهم من التسلل إلى خارج المدينة".

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