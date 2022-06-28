عبداللهيان: تواجد الكيان الصهيوني كان وسيظل مشؤوما لدول المنطقة

العالم - ايران

وكتب امير عبداللهيان في مدونة له على موقع انستغرام اليوم الثلاثاء حول زيارته الى تركيا ولقائه وزير الخارجية التركي: سافرت إلى تركيا بدعوة من وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو. لقد اكدت سواء في تصريح للصحفيين او المحادثات الثنائية بان تعزيز وتوسيع العلاقات مع تركيا مدرج في جدول اعمال الجمهورية الاسلامية الايرانية في إطار سياسة محورية الجوار.

وأضاف: "خلال زيارة السيد تشاووش اوغلو لطهران ، عرضت عليه إعداد خارطة طريق شاملة وطويلة الأمد ، وخلال زيارتي لتركيا ، قدمنا ​​اقتراحنا خطيا تحت عنوان التعاون الشامل وطويل الأمد في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والعسكرية والدفاعية والسياحية. نحن متفقون في الراي على صياغة هذه الوثيقة.

وقال رئيس السلك الدبلوماسي الايراني انه "في هذا الاجتماع جرت مشاورات مفيدة حول كيفية تبادل السجناء والمجرمين وتسهيل الشؤون القنصلية".

كما أشار أمير عبداللهيان إلى الوضع في سوريا وأضاف: "لقد أجريت محادثات مع السيد تشاووش أوغلو بشأن سوريا. أخبرته أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تتفهم مخاوف تركيا الأمنية في هذا الصدد ، لكننا نعتقد أنه يمكن تبديد هذه المخاوف بالطرق السلمية ومن خلال الحوار".

وقال وزير الخارجية: "ناقشنا بصراحة مع اخي العزيز تشاووش اوغلو حساسيات إيران بشأن تواجد الكيان الصهيوني وأوضحت له أن تواجد هذا الكيان كان وسيظل بالتأكيد مشؤوما لدول المنطقة، رغم اننا نعتقد أن تركيا لم تتخل أبداً عن مسالة تحرير القدس ولن تتخلى إن شاء الله.