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الاردن.. سحب عينات من مياه بحر العقبة بعد حادث تسرب الغاز

الاردن.. سحب عينات من مياه بحر العقبة بعد حادث تسرب الغاز
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير البيئة الاردني معاوية الردايدة، إن الهواء في محافظة العقبة خال من غاز الكلورين، بعد إجراء فحوص مخبرية في عدة مناطق من المحافظة، خصوصا المناطق السكنية، ومنطقتي رصيف الميناء وصوامع الحبوب.

العالم - الاردن

وأضاف الردايدة لـ"رؤيا"، أن الوضع مطمئن ولا يوجد ما يستدعي القلق، مشيرا إلى أن فحوص الهواء مستمرة حتى اللحظة.

وفي ردّ على مدى تأثر مياه العقبة بالغاز، أكد الردايدة أنه تم أخذ عينات من مياه البحر وإجراء الفحوصات اللازمة عليها، مبينا أن النتائج لم تظهر بعد.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يدل على تأثر المياه والكائنات البحرية بسمية الغاز ولا أخطار بيئة متوقعة، موضحا أن غاز الكلورين يختفي بعد ساعات قليلة من الهواء.

ولفت الردايدة إلى أن وزارة البيئة وعدة جهات معنية تتعاون للوقوف على ملابسات الحادثة.

فيما قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن 16 حالة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى الميداني الموجود في العقبة.

وأضاف أن قرابة 300 شخصا من الكوادر الطبية من خارج محافظة العقبة شاركت في إسناد الكوادر الطبية في العقبة.

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