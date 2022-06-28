الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة الاسرائيلية.. هل هناك فرصة لعودة نتنياهو؟

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

يَعيشُ كيان الاحتلال الاسرائيلي ازمة سياسية منذ أنْ صادقَ الكنيست في القراءةِ الاولى على حلِ نفسِه والذَهاب الى انتخاباتٍ مبكرة.

خاص بالعالم

وابرزُ المخاوف التي تُواجه الساسةَ في كيانِ الاحتلال عودةُ بنيامين نتنياهو الى الحكم سواءٌ قبل حلِ الكنيست او بعدَه، ما يفرضُ تساؤلاتٍ عديدة ابرزُها هل سيكون الاستقرارُ على يدِ نتنياهو ام التخبُطَ سيبقى في كيانِ الاحتلال؟

واكد ضيف برنامج "البوصلة" على قناة العالم الخبير في الشؤون الاسرائيلية انور صالح، ان الحديث عن نتائج المفاوضات بين الائتلاف الحكومي الذي حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو كسب الوقت وتشكيل حكومة بديلة لحكومة نفتالي بينيت، ولكن على ما يبدو ان نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة لان اغلب الاحزاب خاصة اليمينية القومية في "اسرائيل" ترفض المشاركة مع نتنياهو في حكومة بديلة، مشيراً الى ان نتنياهو اجرى مفاوضات عسيرة وجادة مع رئيس حزب امل جديد وحاول كثيراً ان يقنعه بان ينضم الى حكومته او حزب الليكود الا انه رفض.

واوضح صالح، ان نتنياهو ايضاً حاول مع بيني غانتس وزير الحرب الاسرائيلي ان يدخل معه في حكومة بديلة لحكومة بينيت، وبالتالي اصبحت كل المؤشرات الذهاب الى حل الكنيست يوم الاربعاء في قراءاته الثانية والثالثة والذهاب الى الانتخابات هو الاقرب والاكثر احتماً في الايام القادمة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

التصديق على القراءة الأولى لحل 'الكنيست' الاسرائيلي غدا الأربعاء

بعد حل الكنيست.. هل يعود نتنياهو إلى الحكم؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: القوات المسلحة الايرانية والباكستانية عززت الامن داخل الحدود المشتركة

في سياق خطة العمل الاستراتيجية.. إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة فوردو

بالفيديو... الديمقراطيات الغربية تواجه تحديا على صعيد مثالية حقوق الإنسان لديها

بوغدانوف وحداد يبحثان سبل تعزيز التعاون بين دمشق وموسكو

اتصال مطول بين هوكشتاين ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني

إحياء ذكرى مصطفى شمران أمام نصبه التذكاري في بئر حسن