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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-06-2022

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-06-2022

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