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أسرع حكم بتاريخ مصر!.. الإعدام لقاتل طالبة المنصورة

أسرع حكم بتاريخ مصر!.. الإعدام لقاتل طالبة المنصورة
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

في احدى أسرع القضايا الجنائية في تاريخ القضاء المصري، قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم محمد عادل، بعد أيام قليلة على ذبح زميلته الطالبة في جامعة المنصورة نيرة أشرف.

العالم - مصر

وأمرت بإحالة أوراق الطالب محمد عادل المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، لمفتي الجمهورية بمصر لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.

أتى ذلك، بعد أن عقدت الجلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وقرر النائب العام المستشار حماده الصاوي، إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة بعد 48 ساعة فقط من ارتكاب الواقعة.​

يشار إلى أن عادل كان خطط لقتل زميلته عن سابق تصور وتصميم، بعدما استقصى عن مواعيد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي في الجامعة، لضمان حضورها.

كما أظهرت التحقيقات أنه علم موعد الحافلة التي تستقلها نيرة عادة، فركب معها مخبئاً سكيناً بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة. حينها باغتها بعدة طعنات في ظهرها إلى أن سقطت أرضاً، ثم قام بنحر عنقها قاصداً إزهاق روحها رغم محاولات البعض إبعاده عنها.

وخلال جلسة المحاكمة أمس الأول الأحد اعترف عادل تفصيلياً بارتكابه الجريمة عمداً، زاعماً أن الفتاة هددته بالقتل رغم ارتباطهما لمدة عام، ورغم أنه كان ينفق عليها، بعدما اشتكت له من سوء معاملة أسرتها.

في حين أكد ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها أن المتهم اعتاد إزعاجها وتهديدها بالإيذاء لرفضها الارتباط به، بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، ما دفعهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

يذكر أن مدينة المنصورة شهدت تلك الجريمة المروعة قبل أكثر من 10 أيام، حيث فوجئ المارة بالطالب محمد عادل وهو يذبح زميلته من رقبتها، وسقوطها أرضاً جثة هامدة أمام بوابة كلية الآداب، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.

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