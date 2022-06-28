رئيسي: القوات المسلحة الايرانية والباكستانية عززت الامن داخل الحدود المشتركة

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء بين "اية الله رئيسي" ورئيس الهيئة المشتركة لرؤساء اركان الجيش الباكستاني "نديم رضا" الذي يزور البلاد حاليا.

واشاد رئيس الجمهورية بتعاون اسلام اباد والجيش الباكستاني في تعزيز الظروف الامنية على الشريط الحدودي مع ايران.

وصرح، ان وجود القوات الامريكية والحلف الاطلسي على مدى العقدين الاخيرين في افغانستان لم يخلف سوى الدمار والمجازر لهذا البلد.

واضاف رئيسي في هذا اللقاء، ان المطلوب من طالبان تاسيس حكومة شاملة بمشاركة كافة الاقوام الافغانية والتيارات، بهدف ترسيخ الاستقرار والسلام في افغانستان.

الى ذلك، عبر رئيس هيئة رؤساء اركان الجيش الباكستاني على العلاقات الودية والحميمة التي تجمع بلاده بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

وصرح "رضا" خلال اللقاء مع اية الله رئيسي اليوم، ان الزيارات المتتالية للمسؤولين الباكستانيين خلال الشهر الاخير الى ايران، خير دليل على رغبتنا في توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.