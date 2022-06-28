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بلغاريا تعلن طرد 70 دبلوماسيا روسيا وموسكو تتعهد بالرد

بلغاريا تعلن طرد 70 دبلوماسيا روسيا وموسكو تتعهد بالرد
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، اليوم الثلاثاء، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.

العالم ـ روسيا

وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله".

ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية إن الجانب الروسي سيرد على تصرفات بلغاريا التي أعلنت طرد 70 دبلوماسيا روسيا بزعم أنهم متورطون في أنشطة "تجسس".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الوزارة قولها: "روسيا ستقدم ردا مناسبا".

وكان رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، قد أعلن الشهر الماضي، أن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتى نهاية عام 2024.

جاءت تصريحات بيتكوف على خلفية تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بوجود إعفاءات مؤقتة للدول الأعضاء غير الساحلية مثل المجر وجمهورية التشيك وغيرها.

وقال بيتكوف، لموقع "صوفيا غلوب" الإخباري، اليوم الثلاثاء، إن"بلغاريا حصلت على إعفاء مؤقت لشراء واردات النفط الروسي ضمن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2024".

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